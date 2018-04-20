Порошенко заявив про необхідність побудови вузької залізничної колії з Європи до Львова

За словами Порошенка, буде декілька напрямків, але, на його переконання, починати треба зі Львова.

У п’ятницю, 20 квітня, під час візиту до Львова президент України Петро Порошенко привітав львів'ян з тим, що лоукостер Ryanair почне літати до Львова, та анонсував ще один проект – побудову вузької колії з Європи до Львова.

Про це повідомляє Zahid.net. «Я хочу кордон Європейського союзу у плані залізниці пересунути і привезти Європу до Львова. Можемо це зробити, якщо будуть опрацьовані проекти побудови вузької колії до Львова, щоб туристи могли без пересадок їхати напряму. Це значно збільшить значення Львова, як залізничного хабу, це значно покращить ситуацію з вантажоперевезеннями. Це буде декілька напрямків, але, на моє переконання, починати треба зі Львова» – сказав Порошенко.

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Порошенко сказав, що зустрінеться з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою та представниками Укрзалізниці щодо цього проекту та дасть доручення щодо підготовки пропозицій з його реалізації.

Раніше повідомлялося, що Порошенко впевнений, що прихід лоукост-авіакомпанії Ryanair до Львова значно збільшить кількість туристів з Європи.