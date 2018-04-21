До Житомира прибули 17 нових автобусів МАЗ, закуплених у лізинг за кошти міського бюджету (фото)

Автобуси вийдуть на маршрути вже у травні.

У центрі Житомира сьогодні презентували 17 нових автобусів, закуплених у лізинг за кошти міського бюджету для трамвайно-тролейбусного управління.

Як передає кореспондент УНІАН, автобуси презентували житомирянам на Соборному майдані.

Участь у заході взяли керівники міста і області, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

За його словами, нові автобуси передадуть на баланс комунального підприємства "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління", і вже у травні цього року вони вийдуть на маршрути.

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Зубко зазначив, що новий транспорт закупили за кошти міського бюджету, це зроблено у рамках впровадження у Житомирі транспортної реформи, спрямованої на покращення якості обслуговування жителів міста.

Також сьогодні журналістам уточнили, що 17 нових автобусів МАЗ коштували 53 млн 482 грн. Транспортні засоби пристосовані до пасажирів з обмеженими можливостями: обладнані відкидним трапом для інвалідного візка. Їх загальна пасажировмісткість – 72 особи, з них місць для сидіння – 27. Автобуси обладнані кондиціонерами, пристроями GPS, системами відеоспостереження, радіообладнанням, системою інформування пасажирів, зовнішнім гучномовцем для оголошення номеру маршруту.

До кінця року Житомир планує закупити ще 23 автобуси МАЗ.