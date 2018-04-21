В Україні слід впровадити систему комплексної транспортної моделі міст - Зубко

Він також уточнив, що згадана ним транспортна модель міста передбачає поетапний і комплексний підхід.

В Україні слід впровадити систему розумної комплексної транспортної моделі міст.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час презентації нових автобусів сказав у Житомирі віце-прем`єр міністр Геннадій Зубко.

«Житомир – приклад розбудови розумної комплексної транспортної моделі міста. І така модель не лише працює на покращення транспортної послуги у місті, вона також є інструментом ефективного управління міською транспортною системою, оскільки підвищує конкурентоспроможність міста та привабливість його для інвестування», - сказав Зубко.

При цьому він підкреслив, що таку транспортну систему слід впровадити в інших українських містах.

« І цей приклад має запрацювати в інших містах. Найголовніше – транспортна модель має працювати не на транспорт, а - на людину. Це - частина життєвого простору і вона має бути комфортною і безпечною», – додав Зубко.

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Він також уточнив, що згадана ним транспортна модель міста передбачає поетапний і комплексний підхід. Мова йде про розбудову мережі маршрутів громадського транспорту, про будівництво нових тролейбусних ліній, про впровадження єдиного електронного квитка. Також йдеться про запровадження мобільних сервісів: GPS- навігацію та розклад руху транспорту. GPS-систему моніторингу роботи громадського транспорту, яка дозволяє відслідковувати роботу автобусів та контролювати виконання графіку руху. Також це - і нічні маршрути, і запровадження «Карти житомирянина» для забезпечення перевезення пільгових категорій пасажирів, і нова транспортна мережа, й інтеграція приміських маршрутів, і розбудова велоінфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Житомира сьогодні презентували 17 нових автобусів, закуплених у лізинг за кошти міського бюджету для трамвайно-тролейбусного управління. Автобуси презентували житомирянам на Соборному майдані. Участь у заході взяли керівники міста і області, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Вже найближчим часом ці пасажирські автобуси курсуватимуть вулицями Житомира.