У Франції залізничники та співробітники авіакомпанії Air France знову страйкують

Через страйк працівників авіакомпанії Air France робота повітряного транспорту і аеропортів здійснюватиметься з перебоями.

Французькі залізничники та співробітники авіакомпанії Air France у понеділок, 23 квітня, проводять черговий страйк на знак протесту проти умов праці.

Згідно з заявою французької державної залізничної корпорації SNCF, буде скасовано близько 60% швидкісних поїздів TGV, 60% приміських поїздів і близько 70% звичайних міжміських поїздів, пише Громадське.

Страйки французьких залізничників тривають вже кілька місяців. Вони мають намір проводити страйки до кінця червня, але акції проходять з перервами. Учасники акцій незадоволені планами уряду країни позбавити їх особливого статусу, який гарантує працівникам транспортного сектора ряд привілеїв і пільг, в тому числі ранній вихід на пенсію.

Через страйк працівників авіакомпанії Air France робота повітряного транспорту і аеропортів здійснюватиметься з перебоями. В опублікованій заяві Air France йдеться, що у понеділок компанія виконає 75% рейсів.

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У страйку візьмуть участь близько 30% пілотів авіакомпанії, 20% бортпровідників і 13% співробітників відділу наземного забезпечення Air France.

Air France 7 квітня скасувала близько 30% рейсів через п'ятий з лютого цього року страйк працівників.

На початку квітня профспілки оголосили нові страйки, а 4 квітня страйк авіакомпанії збігся з національним страйком залізничників у Франції.

3 квітня також відбувся страйк працівників, тоді скасували чверть рейсів.

В Air France заявили про збитки у 170 млн євро за 7 днів страйків.

Нагадаємо, 22 березня у Парижі працівники держсектору вийшли на масову акцію протесту проти реформ державної служби, які схвалив президент Еммануель Макрон. Поліція для приборкання натовпу застосувала проти людей сльозогінний газ.