Тріснула опора Кримського мосту - соцмережі (фото)

Жителі окупованого Криму звернули увагу на тріщини на опорах Кримського мосту.

У мережі з'явилася інформація про те, що Кримський міст вже дав тріщину, так і не дочекавшись відкриття.

"256 опора знову в лісах, каркаси в'яжуть, бетон подають. Пишуть про те, що тріснула. Все це неспроста", - повідомив користувач Кримець у Twitter.

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З 595 опор мосту 256 опора розташована практично по середині Керченської протоки, тріснула у двох місцях, тріщини чітко видно на фото, передає Кuresh.info.

Наразі робітники знову зібрали каркас навколо опори, щоб перешкоджати подальшому руйнуванню й реставрувати її. Опора віддалена від берега на 8 кілометрів. Фахівці стверджували, що опори не витримають навантаження навіть порожньої залізничної гілки, не кажучи вже про запуск складів. У цьому районі на початку 2018 року вже було зафіксовано просідання опор на один метр.

На форумах проросійські кримчани впевнені в успіху будівництва мосту:

Раніше повідомлялося, що будівельники Керченського мосту не змогли зістикувати металеві прольоти автомобільного шляхопроводу в море на ділянці "Насип — Фарватер" у районі Керченського півострова.

14 лютого з'явилася інформація, що опори моста через Керченську протоку, який повинен з'єднати Росію з окупованим Кримським півостровом України, почали просідати.