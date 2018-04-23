В Україні за вихідні подорожчав автогаз

Станом на 23 квітня, середня ціна автогазу в Україні зросла до 12,50 гривні за літр.

Низка мереж АЗС в Україні в період 20-22 квітня збільшили ціни на скраплений газ, який використовується в якості автомобільного палива, на 10-50 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Згідно з повідомленням, на 10 копійок за літр подорожчало паливо в мережах Marshal (на сьогодні автогаз варто 12,30 гривні за літр) і Avantage 7 (11,75 гривні за літр), BVS (12,49 гривні за літр) і "БРСМ-Нафта" (12,69 гривні за літр), на 30 копійок – на заправках "Джерело" (12,80 гривні за літр) і на 50 копійок за літр, в мережі АЗС "Катрал" (12,77 гривні за літр).

Станом на 23 квітня, середня ціна автогазу в Україні зросла до 12,50 гривні.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня 2017 року в Україні зазначалося різке зростання цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на скраплений газ диверсією і доручив низці міністерств та Антимонопольному комітетові розробити можливі вирішення цієї проблеми. Станом на 28 серпня 2017 року, ціни досягли значень 16,49-16,99 гривні за літр.

Після цього цінова ситуація стабілізувалася і вартість автогазу почала знижуватися. За даними UPECO, з початку березня цього року середня ціна впала з 12,86 до 12,47 гривні за літр. У 20-х числах квітня відбулося зростання оптових цін на скраплений газ, що спричинило за собою збільшення цін у роздрібному сегменті ринку.