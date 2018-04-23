Одразу на третину: "Укртелеком" Ахметова вирішив підвищити абонплату за радіо

15:45, 23 квітня 2018
Транспорт/Звя'зок
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фото news.n7w.com

Найбільший оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" з 1 травня цього року збільшує абонентську плату для фізичних осіб за користування основною радіоточкою і користування основною радіоточкою відомчого радіотрансляційного вузла проводового радіомовлення на 30% - до 26 гривень 20 гривень на місяць, говориться в повідомленні компанії.

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Також повідомляється, що з 1 серпня цього року компанія припинить надавати послуги з ремонту та технічного обслуговування приймачів ефірного радіомовлення, а також із забезпечення синхронного перекладу та озвучення в приміщенні та на відкритому просторі за заявою споживача.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2017 року Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна України (ФДМУ) розірвав укладений в березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій "Укртелекому" компанією "ЕСУ", тим самим повернувши пакет акцій "Укртелекому" до державної власності.

12 грудня апеляційний суд відмовився задовольнити позов приватної компанії "ЕСУ" на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким до державної власності повернуто компанію "Укртелеком".

У компанії "ЕСУ" повідомили про наміри подати касаційну скаргу на рішення апеляційного суду.

У Фонді держмайна повідомили, що фонд не почне процес повернення пакету акцій державі до розгляду судом касаційної скарги компанії "ЕСУ".

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 мільйонів абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету понад 1,6 мільйона клієнтів. Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).

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Теги: #підвищення тарифів Укртелекому#Укртелеком Ахметов