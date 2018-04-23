Втрачене десятиліття: виробництво авто в Україні скоротилося в 50 разів

В асоціації зазначають, що повномасштабне виробництво легкових автомобілів в країні повністю зупинено.

За останні 10 років виробництво автомобілів в Україні впало більш ніж у 50 разів.

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Про це повідомляють в асоціації "Укравтопром".

"У березні з заводів України вийшло 773 автотранспортних засобів. Виробничі потужності національного автопрому продовжують функціонувати лише на 2% від своїх можливостей, а такий обсяг випуску автотранспорту в 52 рази менше березневого результату десятирічної давності", - йдеться в повідомленні.

В асоціації зазначають, що повномасштабне виробництво легкових автомобілів в країні повністю зупинено.

"Вже не перший місяць статистику легкового сегменту національного автопрому формують виключно звіти про великовузлове збирання. Минулого місяця кількість зібраних легкових автомобілів становила 683 штуки (всі на заводі "Єврокар"). Лише завдяки надзвичайно низькій базі порівняння, такий обсяг SKD-збирання сформував позитивну динаміку в легковому дивізіоні порівняно з березнем минулого року (+21%) і відносно попереднього місяця (+13%)", - підкреслює видання.

Разом з тим, виробництво комерційних автомобілів в Україні скоротилося на 36% до березня 2017 року і на 20% до лютого 2018 року, становить лише 28 автомобілів. В статистиці відсутні дані по КрАЗу, який з невідомих причин перестав розкривати інформацію про обсяги виробництва своїх автомобілів з серпня 2016 року.

Знову впало виробництво автобусів. Планка березневого результату цього року опустилася до 62 автобусів, що на 24% менше показника річної давності і на 23% нижче лютневого обсягу виробництва.