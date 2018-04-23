«Ми бачимо з боку уряду і «Укравтодору» бажання реально вирішити проблему поганих доріг» - директор «Автомагістраль - Юг»

Кабмінівська програма розвитку автодоріг здатна реально змінити ситуацію з якістю дорожнього покриття. Про це в інтерв'ю «БізнесЦензор» розповів генеральний директор найбільшої в Україні дорожньо-будівельної компанії «Автомагістраль-Юг» Микола Тимофєєв.

За його словами, дорожні будівельники нарешті бачать «з боку уряду, «Укравтодору» та інших відомств зацікавленість і бажання вирішити проблему поганих доріг.

«До цього в Україні не існувало середньострокового планування в принципі. Виділялися якісь кошти, витрачалися. Гасили пожежі. Сьогодні ми бачимо напрямки, за якими галузь буде рухатися, ми можемо планувати програму розвитку нашого підприємства в цілому. Ми розуміємо, як нам розвивати виробничу базу, залучати інвестиції. У дорожників є повна підтримка в цьому питанні з боку Президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана», - сказав він.

На думку керівника компанії, сьогодні вітчизняні великі національні і регіональні компанії абсолютно не поступаються іноземним ні за якістю виробництва, ні з технічного озброєння, ні за рівнем фахівців. «При цьому ніхто не обмежує іноземців у приході на український ринок. Всі тендери міжнародні - приходь, бери участь, вигравай. Все прозоро і чесно», - говорить Тимофєєв.

Разом з тим, зазначає він, реалізувати великі проекти в стані тільки компанії, які мають відповідний рівень інженерного, технічного, кадрового забезпечення.

«Великих компаній в Україні всього кілька. Ми беремо участь на рік у 200 тендерах, виграємо - 70-80. І перемагаємо за рахунок свого досвіду, знань, завдяки чітким прорахункам і низькій ціні. У нас своя сировина, найпотужніші асфальтобетонні заводи. Наприклад, наш завод у Київській області виробляє до 3,5 тисячі тонн асфальтобетонної суміші на добу. Ми звикли завжди розраховувати тільки на себе. Тому з впровадженням ProZorro працювати нам стало набагато простіше, у нас з'явилося дуже багато замовлень. Ми зараз розширюємо свої виробничі потужності: минулого року ми мали близько 500 одиниць техніки, причому переважна більшість - це найсучасніша техніка, останні розробки провідних світових виробників. За зимовий сезон наш парк поповнився ще 200-стами одиницями. Побудували два нових асфальтобетонних заводи, і в цьому місяці запланували приступити до старту виробництва на даних об'єктах. Ми підсилюємо свою присутність у регіонах України, у нас є цільова програма з фінансування великих об'єктів: це автомобільна дорога Харків-Охтирка, Київ-Харків-Довжанський, Дніпро-Миколаїв (через Кривий Ріг), Київ-Чоп (в межах Львівської області) та багато інших», - розповів директор «Автомагістраль-Юг».