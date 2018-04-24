"Будівництво століття": з'явилися свіжі фото і відео Кримського моста

Блогер заявив, що будівництво залізничної частини Кримського моста "йде повним ходом", готові 239 опор.

Автомобільна частина Кримського моста з російської Тамані в окупований Крим може бути здана вже у середині травня.

У цьому впевнений блогер Ігор Корсаков, який виклав нове відео "будівництва століття" окупантів.

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"Чіткої інформації немає, коли буде відкриття автомобільної частини мосту. Але, найімовірніше, середина травня", - каже він.

Будівельники Кримського моста споруджують комплекси, які забезпечать очищення зливових вод з дорожнього полотна і залізниці. Багаторівневе глибоке очищення та знезараження стоків гарантують максимальний ступінь захисту акваторії Керченської протоки під час будівництва та експлуатації мосту в окупований Крим, повідомляється на сайті "Кримський міст".

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Кримський міст вже дав тріщину, так і не дочекавшись відкриття.

"256 опора знову в лісах, каркаси в'яжуть, бетон подають. Пишуть про те, що тріснула. Все це неспроста", - повідомив користувач Кримець в Twitter.

З 595 опор мосту, 256 опора розташована практично по середині Керченської протоки, тріснула в двох місцях.