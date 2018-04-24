З'явилося вражаюче відео польоту українського Ан-77
09:39, 24 квітня 2018Транспорт/Звя'зок
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Мережу підкорило нове відео злету літака Ан-77.
Політ Ан-77
Опубліковано відео вильоту прототипу літака Ан-77 до міста Анталія, Туреччина. Там повітряне судно візьме участь в EURASIA AIRSHOW.
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Ролик був опублікований прес-центром державного концерну "Антонов" у Facebook.
Відео отримало багато лайків та перепостів, у коментарі під ним залишають схвальні коментарі.
Ан-77 турбореактивний середній військово-транспортний літак. По суті є глибокою модернізацією гвинтовентиляторного середнього військово-транспортного літака короткого злету і посадки Ан-70.
Як повідомляв УНІАН, 3 квітня 2018 року найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" відлетів до Лейпцига (Німеччина).
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