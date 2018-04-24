В "Укрзалізниці" розповіли, як поліпшаться українські потяги після подорожчання проїзду

"Укрзалізниця" запустить приблизно 200 нових і капітально відремонтованих вагонів.

В Україні з травня на 12% подорожчає проїзд у потягах. До кінця року ціни піднімуть ще на 12%. Наприклад, вартість проїзду в купе нічним потягом в середньому збільшиться на 100 грн.

Виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов запевнив, що разом з підвищенням цін на проїзд і поліпшать сервіс і якість надання послуг, передає "ТСН".

Читайте також"Укрзалізниця" підвищила ціни на квитки, але не сильно - ЗМІ

"Звичайно, так", (покращиться сервіс). Від подорожчання квитків на проїзд ми в цьому році повинні отримати приблизно 400-500 мільйонів гривень. При цьому на цей рік ми запланували капітальні інвестиції в пасажирське господарство близько 5 мільярдів гривень. Якщо говорити в конкретних вагонах, то це – приблизно 200 нових вагонів та капітально відремонтованих ми плануємо запустити в цьому році. Це більше, ніж 10 повних складів потягів. Нові вагони – відремонтовані або нові – можуть бути основною запорукою кращого сервісу для пасажирів. У старих вагонах це робити набагато важче", - сказав Кравцов.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" призначила на травневі свята 7 додаткових поїздів.