Україна закриє внутрішні води для суден з Росії

Причиною для такого рішення став високий рівень терористичної загрози.

Міністерство інфраструктури України запропонувало закрити можливість входу російських суден до внутрішніх вод країни.

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Про це повідомляє прес-служба відомства з посиланням на заяву заступника голови відомства Юрія Лавренюка.

"Міністерство інфраструктури України звернеться до РНБО щодо заборони входу російських суден на внутрішні водні шляхи України через високий рівень терористичної загрози", - підкреслив він.

За словами Лавренюка, на річках України розташовані об'єкти критичної інфраструктури, тому перебування там російських суден неприпустимо.

Також він повідомив, що Мінінфраструктури передало МЗС матеріали про несанкціоновані заходи до портів Криму для долучення документів до міжнародного позову.

У відомстві мають намір максимально посилити заходи з виявлення випадків, коли судна несанкціоновано заходять до закритих портів Криму.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Російською Федерацією в березні 2014 року українська влада закрила для міжнародного судноплавства кримські морські порти, зокрема порти в Євпаторії, Керчі, Севастополі, Феодосії та Ялті. Також було припинено залізничне і автобусне сполучення.