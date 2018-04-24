Окупована Луганщина знову без зв'язку: у "ЛНР" зник Vodafone

Місцеві жителі в двох тимчасово окупованих містах повідомили деталі про ситуацію з мобільним зв'язком.

Сьогодні вранці, 24 квітня, в захопленому російськими гібридними військами Луганську зник мобільний зв'язок оператора Vodafone.

За інформацією джерел LIGA.net, мобільного зв'язку немає приблизно з 10:45. «Додзвонитися неможливо, зв'язку немає взагалі в місті. Причини не повідомляють», - сказав луганчанин Сергій, ім'я якого змінено в цілях безпеки.

Інший співрозмовник уточнив, що мобільний зв'язок відсутній і в окупованому Антрациті.

Читайте такожВідсутність зв'язку в "ЛДНР": в Мінську домовились про відновлення роботи Vodafone на окупованому Донбасі

Прес-секретар мобільного оператора Vodafone Ukraine Вікторія Павловська сьогодні уточнила, що стався обрив кабелю. "Причини в даний момент з'ясовуємо", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що 11 січня 2018 року в Луганську повністю перестав працювати Vodafone Ukraine. 19 січня мобільний оператор відновив зв'язок у тимчасово окупованій частині Луганської області.