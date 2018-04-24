Вартість проїзду в громадському транспорті Києва хочуть підвищити до 8 гривень (відео)

Збільшити плату за проїзд планується з 15 липня у транспорті, що курсує у звичайному режимі руху, і в маршрутних таксі.

Комунальне підприємство «Київпастранс» планує з 15 липня підвищити тариф на перевезення пасажирів у наземному громадському транспорті до 8 грн за поїздку.

Це передбачено фінансовим планом підприємства, оприлюдненим на офіційній сторінці київської влади у наказі Департаменту транспорту КМДА від 23 квітня 2018 р. «Про затвердження річного фінансового плану КП «Київпастранс» на 2018 рік».

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Попередньо, збільшити плату за проїзд планується у транспорті, що курсує у звичайному режимі руху, і в маршрутних таксі.

Згідно з документом, при плануванні доходів від перевезення пасажирів на січень-липень 2018 р (до 15.07.2018) враховано встановлені тарифи на перевезення пасажирів трамваєм, тролейбусом, автобусом, фунікулером та міською електричкою відповідно 4 та 5 грн за 1 поїздку, згідно з розпорядженням КМДА від 16 червня 2017 року, та 8 грн (прогнозований) - за період з 15 липня по грудень 2018 р.

Крім того, згідно з документом, у фінплані враховано прогнозне підвищення тарифу на проїзд у маршрутному таксі – до 8 грн з липня по грудень ц.р.

У результаті у 2018 році «Київпастранс» очікує отримати доходів від перевезення пасажирів в сумі 1 117,4 млн грн, що на 59,1% більше, ніж було заплановано на 2017 рік та на 53,7% більше фактичного показника.

УНІАН попросив "Київпастранс" надати коментар з приводу прогнозованого підвищення тарифів на проїзд.