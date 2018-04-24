У київського метро вже у цьому році з'явиться новий "голос"

Київський метрополітен розглядає кілька варіантів озвучки, але в перспективі бачить один голос.

В цьому році в столичному метро зазвучить "новий голос", який буде оголошувати станції.

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Про це повідомила речник глави КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон, передає сайт 44.ua.

"Зараз ми зробили заявки по ринку озвучення і також опрацьовуємо варіанти технологій, які за цей час змінилися. Однозначно озвучення станцій метро буде змінено в 2018 році. Зараз розглядаємо кілька варіантів, але в перспективі, звичайно, бачимо один голос, бо у пасажирів не може бути дисонансу. Люди звикають до одного голосу, з яким потім асоціюють все, що відбувається в метро", - повідомила Макогон.