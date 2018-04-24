Блогер показав опору Кримського моста, про тріщину на якій повідомили соцмережі (відео)

З'явилося нове відео з 256-ю опорою Кримського моста, про тріщину на якій повідомлялося раніше.

Блогер Ігор Корсаков стверджує, що ніяких тріщин на 256-й опорі Кримського моста немає.

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Як доказ він опублікував нове відео, в якому показав зняті за останні 10 днів матеріали.

"Буря коментарів була щодо 256-ої автомобільної опори: що вона руйнується, тріщини там та інше. Я зібрав за останні 10-12 днів добірку з цієї опори, уповільнив швидкість, щоб ви розглянули", - коментує блогер новий відеоматеріал.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Кримський міст вже дав тріщину, так і не дочекавшись відкриття.

"256 опора знову в лісах, каркаси в'яжуть, бетон подають. Пишуть про те, що тріснула. Все це неспроста", - повідомив користувач Кримець в Twitter.

З 595 опор мосту, 256 опора розташована практично по середині Керченської протоки, тріснула в двох місцях.