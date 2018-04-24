"Укртелеком" Ахметова хоче підняти тарифи на міжнародний зв'язок

Залежно від ситуації на телекомунікаційному ринку України компанія може змінити й інші тарифи.

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій "Укртелеком" планує до 2018 року збільшити тариф на міжнародний зв'язок.

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Про це на прес-конференції повідомив директор "Укртелекому" Юрій Курмаз, передає кореспондент УНІАН.

"У нас стабільно з року в рік йде зниження доходу від міжоператорської діяльності в частині, що стосується міжнародного трафіку, тому нам треба знаходити певні компенсатори для стрімкого зниження доходу від міжнародної телефонії", - сказав він.

Курмаз додав, що в залежності від ситуації на інформаційно-телекомунікаційному ринку України компанія може змінити й інші тарифи.

"Я не виключаю, що тарифи на послуги телефонії, доступу до інтернету і послуг, заснованих на широкосмуговому високошвидкісний доступ, можуть зазнати змін найближчим часом", - сказав він.