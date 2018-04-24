"Укрпошта" встановить у відділеннях термінали для прийому платіжних карт

Раніше "Укрпошта" не мала права встановлювати термінали у своїх відділеннях.

Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" планує до кінця вересня встановити близько 5 тисяч терміналів у своїх відділеннях для прийому платіжних карток, що стало можливим після реєстрації НБУ договорів про участь "Укрпошти" в міжнародних платіжних системах Visa і MasterCard.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський на прес-конференції за підсумками року.

"Буде встановлено близько 5 тисяч терміналів для прийому платіжних карток. Дуже розраховуємо, що до кінця вересня вони стоятимуть в наших відділеннях і прийматимуть картки від наших клієнтів", - сказав він.

Смілянський зазначив, що раніше "Укрпошта" не мала права встановлювати термінали у своїх відділеннях.

"Укрпошта" могла встановити термінали інших банків, які визначали б комісію в терміналі. У такому випадку при оплаті карткою ми б отримували низький дохід. Після отримання ліцензії ми самі будемо встановлювати комісію по операціях", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Національний банк України дозволив "Укрпошті" приймати оплату з карток. НБУ зареєстрував договори про участь "Укрпошти" в міжнародних платіжних системах Visa і MasterCard. Також регулятор почав процедуру приєднання компанії до Національної платіжної системи "Українське платіжний простір".

Також регулятор надав "Укрпошті" ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.