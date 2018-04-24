Airbus почав льотні випробування пасажирського літака з ультравеликою дальністю польоту

При розробці нової версії пасажирського літака концерн Airbus A350 переробив деякі аеродинамічні елементи планера.

Європейський концерн Airbus приступив до льотних випробувань нової версії пасажирського літака A350 з ультравеликою дальністю польоту.

Як пише N+1 із посиланням на Aviation Week, перший політ літака, що одержав позначення A350-900ULR, відбувся 23 квітня 2018 року в Тулузі у Франції. Перші льотні випробування машини визнані успішними.

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На сьогодні кілька авіакомпаній світу планують розширити свою мережу далеких безпосадкових перельотів, які дозволять прискорити міжконтинентальні пасажирські перевезення. Зокрема, сінгапурська авіакомпанія Singapore Airlines має намір збільшити кількість рейсів, виконуваних за маршрутом Сінгапур — Нью-Йорк (понад 15 тисяч кілометрів). Компанія замовила сім нових A350-900ULR.

При розробці нової версії пасажирського літака A350 концерн Airbus переробив деякі аеродинамічні елементи планера. Зокрема, літак отримав подовжені на 0,5 метра вінглети. Крім того, довжина закрилків була збільшена на 0,3 метри. Розробники також трохи змінили стрілоподібність крила.

A350-900ULR отримав центральний паливний бак збільшеного об'єму. Максимальна злітна маса літака в порівнянні з базовою версією збільшилася на п'ять тонн, до 280 тонн. У цілому завдяки доопрацюванням дальність польоту нової версії літака збільшилася з 15 до 17,9 тисячі кілометрів.

Завершити льотні випробування A350-900ULR і почати постачання перших серійних літаків замовникам планується у другій половині 2018 року.