Кримський міст не здадуть вчасно - журналіст

Журналіст назвав причину, з якої Кримський міст не здадуть вчасно.

Кримський міст не буде зданий в експлуатацію вчасно, спочатку буде просто демонстраційний запуск.

"Буде демонстраційний запуск, а потім буде дуже тривалий період доведення, усунення недоліків і так далі", - сказав "Обозревателю" російський журналіст Ігор Яковенко.

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Він зауважив, що під словом "відкрити" можна розуміти церемонію "перерізання стрічки", але до реального початку експлуатації мосту ця подія не буде мати ніякого відношення.

"... Виходячи з того, як це робиться у Росії, як це розкрадається, я переконаний в тому, що вчасно здати міст буде дуже складно", - запевнив він.

Водночас Яковенко в контексті обговорення питання про руйнування мосту наголосив, що не існує зв'язку між техногенними катастрофами в Росії та падіння правлячого режиму.

Нагадаємо, під час візиту в Крим 14 березня президент Росії Володимир Путін анонсував, що автомобільний рух Кримським мостом буде відкрито в травні поточного року, залізничний – у кінці 2019 року.