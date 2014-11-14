Акціонерне товариство на базі «Укрзалізниці» буде на 100% державним

100% акцій публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", яке створюється в рамках реформи залізничної галузі на базі Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»), належатиме державі.

Про це сказано в проекті статуту створюваного публічного акціонерного товариства, розміщеному на офіційному сайті «Укрзалізниці».

«Товариство утворено як публічне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовані шляхом злиття», - сказано в документі.

Виконуючий обов'язки голови «Укрзалізниці» Максим Бланк на своїй сторінці в Facebook запросив громадськість до публічного обговорення проекту статуту нового акціонерного товариства.

Докладніше ознайомитися з проектом статуту нового АТ можна за посиланням http://uz.gov.ua/about/documents/bills/

Згідно з проектом статуту, засновником і єдиним акціонером АТ є держава в особі Кабінету міністрів України.

У документі не вказано розмір статутного капіталу, оскільки зведеного акту про оцінку майна і майнових прав «Укрзалізниці» поки що немає, оскільки Антимонопольний комітет "пригальмував" процес відбору незалежного оцінювача активів відомства.

Статутний капітал після формування в повному обсязі може бути збільшено за рішенням вищого органу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Акціонерна компанія має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

«Збільшення статутного капіталу для покриття збитків не допускається, а зменшення статутного капіталу допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законодавством, і яке здійснюється за рішенням вищого органу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій», - сказано в документі.

Читайте такожСуд визнав незаконним рішення АМКУ про скасування конкурсу з оцінки майна "Укрзалізниці"Проект статуту АТ «Українська залізниця» передбачає створення органів товариства, а також апарат управління ним. Зокрема, органами товариства є: вищий орган товариства в особі засновника і єдиного акціонера – Кабміну, який виконує функції загальних зборів акціонерів; наглядова рада; правління товариства; ревізійна комісія.

Зокрема, наглядова рада складатиметься з дев'яти осіб, термін повноважень якої становить 3 роки, а 5 членів ревізійної комісії здійснюватимуть перевірку фінансово-господарської діяльності АТ, термін повноважень яких також становитиме 3 роки.

Крім того, в документі зазначається, що товариство не відповідає за зобов'язаннями юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких воно є, а вони, у свою чергу, - не відповідають за зобов'язаннями товариства, крім випадків, передбачених законодавством України або договором.

Як повідомляв УНІАН, законодавчу основу для старту реформи залізничної галузі було закладено ще в лютому 2012 року, коли було прийнято закон України про акціонування «Укрзалізниці», згідно з яким реформа мала відбутися в тримісячний термін, проте до неї повернулися лише цього року. Зокрема, наприкінці червня Кабмін схвалив постанову про утворення до початку 2015 року публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» на базі «Укрзалізниці» зі стовідсотковим державним капіталом без права відчуження.

Новий суб'єкт господарювання пропонується утворити шляхом злиття "Укрзалізниці", шести залізниць, підприємств, установ і організацій залізничного транспорту загального користування. Крім того, до статутного капіталу буде внесено акції, частки та паї, що належать державі в компаніях, створених за участю підприємств залізничного транспорту.

Довідка УНІАН. До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровські залізниці, а також підприємства й організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці Росії (РЗ), Німеччини (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) та інших країнах.