Російські блогери проїхалися Кримським мостом (відео)
11:31, 25 квітня 2018Транспорт/Звя'зок
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Варто зазначити, що в ролику блогери захоплюються діями окупантів, які вихваляються "будівництвом століття".
Російські блогери проїхалися Кримським мостом, який окупанти поспішають добудувати.
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Запис поїздки з'явився на Youtube-каналі "Великий тест-драйв". "Ведучі "Великого тест-драйву" одними з перших проїхалися Кримським мостом і протестували нову трасу, яка веде до нього з боку Краснодарського краю", - йдеться в описі до відео.
Нагадаємо, під час візиту в Крим 14 березня президент Росії Володимир Путін анонсував, що автомобільний рух по Кримському мосту буде відкритий у травні поточного року, залізничний – в кінці 2019 року.
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