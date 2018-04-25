Російські блогери проїхалися Кримським мостом (відео)

Варто зазначити, що в ролику блогери захоплюються діями окупантів, які вихваляються "будівництвом століття".

Російські блогери проїхалися Кримським мостом, який окупанти поспішають добудувати.

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Запис поїздки з'явився на Youtube-каналі "Великий тест-драйв". "Ведучі "Великого тест-драйву" одними з перших проїхалися Кримським мостом і протестували нову трасу, яка веде до нього з боку Краснодарського краю", - йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, під час візиту в Крим 14 березня президент Росії Володимир Путін анонсував, що автомобільний рух по Кримському мосту буде відкритий у травні поточного року, залізничний – в кінці 2019 року.