Кабмін сьогодні виділить 2,6 мільярда на безпеку на дорогах
12:08, 25 квітня 2018Транспорт/Звя'зок
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Щодня на дорогах України гине 11 осіб і щорічно відбуваються десятки тисяч ДТП.
Ілюстрація REUTERS
Уряд у середу на засіданні прийме державну програму підвищення безпеки на дорогах України до 2020 року, яка передбачає виділення на 2,6 мільярда гривень.
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Про це в ході засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Прем'єр зазначив, що щодня на дорогах України гине 11 осіб і щорічно відбуваються десятки тисяч ДТП.
"Раніше у нас не було на це грошей. У цьому, 2018 році, ми виділимо на ці цілі 2,6 мільярда гривень з усіх джерел", - сказав прем'єр.
Він зазначив, що цьогоріч буде побудовано систему безпеки.
"Це і пішохідні переходи, і острівці безпеки", - сказав він.
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