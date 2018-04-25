Кабмін сьогодні виділить 2,6 мільярда на безпеку на дорогах

Щодня на дорогах України гине 11 осіб і щорічно відбуваються десятки тисяч ДТП.

Уряд у середу на засіданні прийме державну програму підвищення безпеки на дорогах України до 2020 року, яка передбачає виділення на 2,6 мільярда гривень.

Читайте такожКривава ДТП у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до 10 осіб

Про це в ході засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Прем'єр зазначив, що щодня на дорогах України гине 11 осіб і щорічно відбуваються десятки тисяч ДТП.

"Раніше у нас не було на це грошей. У цьому, 2018 році, ми виділимо на ці цілі 2,6 мільярда гривень з усіх джерел", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що цьогоріч буде побудовано систему безпеки.

"Це і пішохідні переходи, і острівці безпеки", - сказав він.