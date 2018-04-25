Уряд затвердив програму безпеки на дорогах до 2020 року

Кабмін ставить перед собою амбітну мету - зменшення до 2020 року смертності на дорогах України на 50%.

Уряд затвердив державну програму підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, яка передбачає зменшення смертності на дорогах до 2020 року не менш ніж на 30%.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Представляючи проект держпрограми, міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що уряд ставить перед собою амбітну мету - зменшення до 2020 року смертності на дорогах України на 50%.

"Затвердження держпрограми - це лише початок, головне - її реалізація. Ми маємо чітко спланувати наші кроки для цього", - сказав міністр.

Він зазначив, що до 2030 року уряд планує скоротити до нуля дитячу смертність на дорогах, зменшити травматизм на автошляхах на 90%.

Раніше на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що на підвищення безпеки на дорогах України до 2020 року буде виділено 2,6 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінінфраструктури зазначає, що планує, починаючи з 2018 року, щорічно спрямовувати на підвищення безпеки на дорогах 5% від коштів, зібраних у Дорожньому фонді, який запрацює з 1 січня 2018 року.

За даними голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослава Дубневича, за 26 років незалежності України на дорогах загинуло близько 160 тисяч осіб, понад 5 мільйонів осіб були травмовані. Щорічно на дорогах гине близько 5 тисяч осіб.

За даними експертів Світового банку, травми і смерть на автошляхах в Україні призводять до щорічних збитків у розмірі 5 мільярдів доларів.