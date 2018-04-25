Перевантаження фур: Гройсман запропонував штрафувати ще й вантажовідправників
12:56, 25 квітня 2018Транспорт/Звя'зок
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Прем'єр запропонував, щоб при перевантаженні фури штрафували не лише власника вантажівки, але й самого відправника вантажу.
При перевантаження фур можуть почати штрафувати ще і вантажовідправників / фото УНІАН
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає доцільним штрафувати за перевантаження не лише власників перевантажених автомобілів, але й вантажовідправників.
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Про це прем'єр сказав у ході засідання уряду.
"Якщо перевантаження, то платить штраф власник автомобіля. Потрібно зробити так, щоб штраф сплачував також і вантажовідправник", - зазначив прем'єр.
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