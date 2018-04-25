Перевантаження фур: Гройсман запропонував штрафувати ще й вантажовідправників

Прем'єр запропонував, щоб при перевантаженні фури штрафували не лише власника вантажівки, але й самого відправника вантажу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає доцільним штрафувати за перевантаження не лише власників перевантажених автомобілів, але й вантажовідправників. Читайте такожНовий антирекорд: українська фура перевозила 202 тонни вантажу Про це прем'єр сказав у ході засідання уряду. "Якщо перевантаження, то платить штраф власник автомобіля. Потрібно зробити так, щоб штраф сплачував також і вантажовідправник", - зазначив прем'єр.

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