Польський перевізник почав продаж квитків на швидкісні поїзди Pendolino

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, найдешевший квиток на поїздку такими поїздами, які будуть курсувати по найбільш популярних маршрутах, буде коштувати від 14 дол. Продаж буде здійснюватися за принципом "дешевих авіаліній": спочатку будуть продаватися найдешевші квитки, а потім - більш дорогі.

Прес-служба зазначила, що поїзди EIC Premium дозволять дістатися в більшість великих міст Польщі швидше, ніж на автомобілі або автобусі.

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Профільне польське видання Rynek Kolejowy написало, що найдорожче коштуватимуть квитки на поїздки Pendolino з Катовіц і Кракова у Труймясто (Гданськ, Сопот, Гдиня) - 55 дол., тоды як в інші міста їх ціна не повинна перевищувати 44 дол. (за поточним курсом 1 долар - 3,4 злотого).

Gazeta Wyborza пише, що лише з часом можна буде судити, наскільки успішно Pendolino може конкурувати з іншими видами транспорту у Польщі, зазначивши, що вартість квитків на автобус на більшість популярних маршрутів складає близько 15 дол., а на літак - від 12 до 60 дол.

Як повідомляв УНІАН, польська державна залізнична компанія PKP Intercity, яка втрачає пасажирів через велику конкуренцію та ремонт залізничних колій, сподівається за допомогою Pendolino повернути собі клієнтів.

На покупку 20 цих поїздів компанія витратила 655 млн євро. Критики називали цю купывлю невиправданою, оскільки через погану інфраструктуру такі потяги не зможуть їздити до Польщі із більшою швидкістю, ніж інші, які виробляють польські компанії і які коштують у 3 рази дешевше.

Нагадаємо польська PKP Intercity за рік збільшила збиток більш ніж вчетверо.