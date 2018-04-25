"Будівництво століття": Кримський міст зняли з космосу (фото)
Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, який перебуває на Міжнародній космічній станції, зробив знімки Кримського моста з космосу.
Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Кримський півострів і свіжі знімки Кримського мосту. Я продовжую спостерігати за будівництвом з космосу. До речі, вона йде з випередженням графіка - вже в травні відкриють дорогу для легкових машин і автобусів. Як раз до початку курортного сезону", - підписав він фото.
Кримський півострів і свіжі знімки Кримського мосту. Я продовжую спостерігати за будівництвом з космосу. До речі, вона йде з випередженням графіка - вже в травні відкриють дорогу для легкових машин і автобусів. Як раз до початку курортного сезону. • View of the Crimean Peninsula, the Black Sea and the Crimean bridge from the International Space Station. The bridge connecting mainland Russia to the Crimean Peninsula will open to automobiles in May, several months ahead of schedule.
Як повідомляв УНІАН, Кримський міст не буде зданий в експлуатацію в строк, спочатку буде просто демонстраційний пуск.
"Буде демонстраційний пуск, а потім буде дуже тривалий період доведення, усунення недоліків і так далі", - розповів російський журналіст Ігор Яковенко.