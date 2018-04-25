"Будівництво століття": Кримський міст зняли з космосу (фото)

Фото зробив космонавт "Роскосмосу" Антон Шкаплеров з МКС.

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, який перебуває на Міжнародній космічній станції, зробив знімки Кримського моста з космосу.

Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Кримський півострів і свіжі знімки Кримського мосту. Я продовжую спостерігати за будівництвом з космосу. До речі, вона йде з випередженням графіка - вже в травні відкриють дорогу для легкових машин і автобусів. Як раз до початку курортного сезону", - підписав він фото.

Як повідомляв УНІАН, Кримський міст не буде зданий в експлуатацію в строк, спочатку буде просто демонстраційний пуск.

"Буде демонстраційний пуск, а потім буде дуже тривалий період доведення, усунення недоліків і так далі", - розповів російський журналіст Ігор Яковенко.