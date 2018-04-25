Гройсман порадив керівництву «Укрзалізниці» щомісяця їздити на потягах

Прем'єр зазначив, що такі поїздки не дадуть змоги керівництву компанії втратити "відчуття землі чи коліс під ногами".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив правлінню акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" щомісяця їздити на потягах компанії по всій Україні з метою перевірки якості послуг.

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Про це прем'єр сказав у ході засідання уряду.

«Я думаю, що буде дуже корисно раз на місяць всім правлінням їздити на різних поїздах, щоб не втрачалося відчуття землі чи коліс під ногами. Хтось на Маріуполь, хтось на Одесу, по всій країні. Я думаю, що нам буде цікаво спостерігати за онлайн-трансляціями ваших поїздок», - сказав він.

Гройсман зазначив, що правління компанії має стежити за тим, щоб пасажири відчули зміну до них ставлення з боку «Укрзалізниці».

«Ключове завдання - нормальне ставлення, чиста білизна і вагони. Також атмосфера на залізничних вокзалах, щоб там було чисто і зручно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» планує у два етапи підвищити вартість квитків на пасажирські перевезення - на 20-24% до кінця 2018 року у зв'язку зі збитковістю пасажирських перевезень.

"Укрзалізниця" за підсумками 2017 року, вперше з 2013 року, вийшла на прибуткову діяльність і отримала 114 млн грн прибутку, тоді як у 2016 році компанія отримала 7,3 млрд грн чистого збитку.