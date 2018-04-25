Глава "Укрзалізниці" похвалився прибутком компанії в 2017 році

Також компанія в 2017 році сплатила 16 мільярдів гривень податків, що, за словами Кравцова, еквівалентно витратам України на медицину.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" за підсумками 2017 року, вперше з 2013 року, вийшла на прибуткову діяльність і отримала 114 мільйонів гривень прибутку, тоді як в 2016 році компанія отримала 7,3 мільярда гривень чистого збитку.

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Про це на засіданні уряду повідомив виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов, посилаючись на дані міжнародної консалтингової компанії "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" (E&Y).

За словами Кравцова, прибуток компанії в першому кварталі 2018 року становила 271 мільйон гривень.

"За 2017 рік ми сплатили 16 мільярдів гривень податків. Ця цифра еквівалентна всім витратам на охорону здоров'я в країні", - сказав він.

Також Кравцов повідомив, що в першому кварталі 2018 року компанія сплатила 1 мільярд гривень податків.

За його словами, "Укрзалізниця" в першому кварталі здійснила 1,3 мільярда гривень капітальних витрат, що дозволило створити 1,2 тисячі робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, згідно з аудиту консолідованої фінансової звітності "Укрзалізниці" за 2016 рік, який провела міжнародна консалтингова компанія "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" (E&Y), держкомпанія за цей період отримала 7,3 мільярда гривень збитку за міжнародними стандартами фінансової звітності.

За українськими стандартами бухгалтерського обліку, у 2016 році "Укрзалізниця" отримала 303 мільйони гривень прибутку. При цьому з 2017 року компанія перейшла на міжнародні стандарти фінансової звітності.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.