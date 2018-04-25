На Львівщині пільговикам щомісяця платитимуть 135 гривень компенсації за витрати на проїзд

У Львівській ОДА розповіли, що людям на картку приходитимуть кошти, які вони можуть витрачати самостійно.

У Львівській області пільговим категоріям населення компенсуватимуть пільги за проїзд щомісячними виплатами у розмірі 135 грн на одного пільговика.

Про це у коментарі УНІАН повідомив заступник директора департаменту соціального захисту населення – начальник управління соціальних гарантій та компенсацій, планово-фінансової та організаційно-кадрової роботи Львівської ОДА Віктор Степанюк.

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За його словами, згідно з постановою Кабінету міністрів України №197 про «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах» наразі попередньо визначено суму в розмірі 135 грн.

«Це сума, яка виходить з розрахунку 30 поїздок пільговика помножені на середню вартість проїзду у міському, приміському і міжміському транспорті. Попередньо, виплати протягом одного місяця в області, а в нас налічується 301 тис. 619 пільговиків, становитимуть 51 млн грн», - пояснив чиновник.

Він також зазначив, що згідно із постановою, розмір виплат обчислюватимуть для кожного пільговика окремо, оскільки різні категорії мають право на різні види пільг. Кошти для виплат повинні передбачити органи місцевого самоврядування.

«Кошти виплачуватимуть з місцевого бюджету – міські та селищні ради мають прийняти відповідні рішення. Але це мінімально гарантований рівень, тому органи місцевого самоврядування можуть розширювати перелік пільгових категорій та збільшувати суми виплат. Зараз вони розглядають це питання, щоб з червня впровадити», - розповів Степанюк.

За його даними, людям на картку приходитимуть кошти і вони зможуть їх використати на проїзд чи витратити на інші потреби.

«Більшість пільговиків – це пенсіонери, але вони в цій постанові не передбачені, як гарантована категорія. Постанова передбачає перелік пільгових категорій, яким гарантовано виплати, а щодо решти – органи місцевого самоврядування мають право розширити цей перелік, адже 135 грн – це мінімальний пакет. Якщо, умовно, місто Львів бачитиме, що вартість проїзду більша і є кошти, то вони можуть ухвалити більшу суму і розширити перелік пільгових категорій. Наразі, 135 грн щомісячної компенсації – це попередні розрахунки мінімально гарантованого рівня», - зазначив Степанюк.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня уряд визначив соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування для надання можливості монетизації пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.

За даними Мінсоцполітики, на монетизацію пільг в Україні в 2018 році буде потрібно близько 20 млрд грн.