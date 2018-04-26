Українські літаки відкрили масштабне авіашоу в Туреччині й спричинили фурор (відео)

У політ на Ан-178 вирушив керівник поліції цієї країни.

Туреччина вперше у своїй історії проводить масштабне авіашоу "Євразія". До українських літаків прикута чи не найбільша увага.

Загальна увага була прикута до Ан-178, який швидко здійнявся в повітря та попрямував до узбережжя Середземного моря. На його борту було з десяток офіцерів турецької армії та поліції, йдеться в сюжеті ТСН.

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Слідом до старту підготувався концепт Ан-77, пілоти якого навмисно викотилися ледь не на середину злітної смуги – їм важливо показати, який короткий розбіг у літака. Велетню знадобилося лише 350 метрів, щоб відірватися від землі.

Журналістам вдалося отримати відео з кабіни цього літака у польоті – ледь не бойові розвороти, мінімальна швидкість над відвідувачами виставки, гірка і фірмове приземлення "по-антоновськи" - по крутій глісаді.

За 40 хвилин на аеродром повертається Ан-178. Для керівництва держпідприємства "Антонов" важливо, що на його борту полетів командувач турецької жандармерії, котра є потенційним замовником українського літака. Генерал не приховує, що машина йому сподобалася. "Дуже хороший! Він потрібен будь-якій армії!", - заявив він.

Ділові переговори розпочнуться в четвер, їхній результат ніхто не може спрогнозувати, але початок уже непоганий – першу турецьке авіашоу "Євразія" відкривали саме українські літаки.

Раніше було опубліковано відео вильоту прототипу літака Ан-77 до міста Анталія, Туреччина.