Окупанти похвалилися завершенням фінальних робіт на Кримському мосту: свіжі фото
Окупанти завершили укладання асфальтобетону на автодорожній частини мосту через Керченську протоку.
Про це розповів заступник генерального директора по інфраструктурним проектам" ТОВ "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькин, передає "РИА Новости".
Читайте також"Будівництво століття": Кримський міст зняли з космосу (фото)
"Збираються і обробляються дані для системи моніторингу, яка контролює експлуатацію мосту. Спочатку обстежувалися повністю всі побудовані опори автодороги, всі прогонові будови. Тепер на вибрані ділянки, в тому числі що знаходяться на фарватері, що дають максимальну навантаження, знімаються показники деформації", - стверджує він.
За словами окупантів, вони провели випробування нового покриття за допомогою восьми 35-тонних вантажівок.
Нагадаємо, під час візиту в Крим 14 березня президент Росії Володимир Путін анонсував, що автомобільний рух по Кримському мосту буде відкритий у травні поточного року, залізничний – в кінці 2019 року.