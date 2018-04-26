Окупанти похвалилися завершенням фінальних робіт на Кримському мосту: свіжі фото

Окупанти закінчили укладати асфальт на мосту, який повинен з'єднати Росію і Крим.

Окупанти завершили укладання асфальтобетону на автодорожній частини мосту через Керченську протоку.

Про це розповів заступник генерального директора по інфраструктурним проектам" ТОВ "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькин, передає "РИА Новости".

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"Збираються і обробляються дані для системи моніторингу, яка контролює експлуатацію мосту. Спочатку обстежувалися повністю всі побудовані опори автодороги, всі прогонові будови. Тепер на вибрані ділянки, в тому числі що знаходяться на фарватері, що дають максимальну навантаження, знімаються показники деформації", - стверджує він.

За словами окупантів, вони провели випробування нового покриття за допомогою восьми 35-тонних вантажівок.

Нагадаємо, під час візиту в Крим 14 березня президент Росії Володимир Путін анонсував, що автомобільний рух по Кримському мосту буде відкритий у травні поточного року, залізничний – в кінці 2019 року.