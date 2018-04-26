У Києві найближчим часом ускладниться рух на важливих транспортних магістралях

Комунальні та дорожні служби попереджають про ремонтні роботи на Набережному шосе та «втомленому» Шулявському шляхопроводі.

У столиці з 27 квітня у зв'язку з капітальним ремонтом буде частково обмежено рух на Набережному шосе, а з 1 травня почнеться підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.

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«З 23.00 год. 27.04.2018 у зв’язку з продовженням робіт з капітального ремонту Набережного шосе рух транспорту на ділянці від Поштової площі у напрямку станції метро «Дніпро» буде закрито. Рух транспорту на цій ділянці буде організовано по зустрічному напрямку», - повідомляє прес-служба «Київавтодору» у Facebook.

В той же час, Департамент транспортної інфраструктури КМДА у соцмережі попередив, що опрацьовує схему руху на час проведення робіт з ремонту Шулявського шляхопроводу.

Наголошується, що для регулювання руху встановлять 3 світлофори, перенесуть контактну мережу для безперебійного руху тролейбусів і винесуть Мафи з радіусу проведення реконструкції.

Орієнтовна тривалість робіт – 17 місяців. На цей час в КМДА передбачили ряд змін у русі.

- рух по вул. Олександра Довженка – вул. Вадима Гетьмана (в бік Караваєвих Дач) відбуватиметься по вулицях: Антона Цедика (вул. Ежена Потьє), Петра Нестерова з виїздом на проспект Перемоги (на цій ділянці проспекту Перемоги буде встановлено тимчасовий світлофор), Гарматній, Виборзькій та поверненням на вул. Вадима Гетьмана;

- по вул. Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка (бік вул. О.Теліги) буде збережено існуючий виїзд на проспект Перемоги з можливістю прямого перетину проспекту з виїздом на вул. Олександра Довженка (на цій ділянці також буде встановлений тимчасовий світлофор);

- односторонніми будуть вулиці Антона Цедика (Ежена Потьє) до вул. Петра Нестерова та вул. Петра Нестерова в напрямку проспекту Перемоги (буде встановлений тимчасовий світлофор);

- тролейбусний рух з боку Севастопольської площі по вул. Вадима Гетьмана, матиме кінцеву зупинку «Індустріальний міст». З боку вул. О.Теліги по вул. Олександра Довженка – «Івана Гонти»;

Пішоходи будуть користуватися підземним та наземним переходом, де також буде встановлено світлофор.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2017 року в Києві орушилась частина Шулявського мостового шляхопроводу. Мер столиці Віталій Кличко прокоментував інцидент фразою, яка вже стала крилатою: він заявив, що шляхопровід "втомився".