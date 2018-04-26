Вже заасфальтували: окупанти поспішають, щоб запустити Кримський міст у травні

Планується, що автомобільний рух мостом запустять вже в травні поточного року.

Автомобільний рух для легкових машин і пасажирського транспорту Кримським мостом запустять у травні цього року.

Зараз на автодорожній частини мосту ведуться останні приготування, передає пропагандистський ресурс ТАСС.

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Зазначається, що вже повністю покладений асфальт, закінчується облаштування мосту й автоподходов до нього, тестується автоматизована система управління, яка дозволяє оперативно реагувати на будь-які критичні ситуації, проводяться випробування конструкцій транспортного переходу.

Нагадаємо, під час візиту в Крим 14 березня президент Росії Володимир Путін анонсував, що автомобільний рух Кримським мостом буде відкрито в травні поточного року, залізничний – в кінці 2019 року.