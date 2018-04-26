В Україні знову дорожчає автогаз

Ряд мереж АЗС в Україні 25-26 квітня збільшили ціну на автогаз на 10-20 коп. за літр.

Ряд мереж АЗС в Україні в період 25-26 квітня збільшили ціни на зріджений газ, який використовується в якості автомобільного палива, на 10-20 коп. за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Згідно з повідомленням, на 10 коп. за літр подорожчало паливо в мережах «Катрал Південь» (на сьогодні автогаз вартує 12,87 грн за літр) і «БРСМ-Нафта» (12,79 грн за літр), «Укргазвидобування» (12,69 грн за літр), і Amic Energy (12,39 грн за літр). На 20 коп. за літр автогаз подорожчав в компаніях UPG (12,70 грн за літр) і Marshal (12,60 грн за літр).

Станом на 26 квітня, середня ціна автогазу в Україні зросла до 12,60 грн.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня 2017 року в Україні відзначався різкий ріст цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на зріджений газ диверсією і доручив ряду міністерств та Антимонопольному комітетові розробити можливі вирішення цієї проблеми. Станом на 28 серпня 2017 року, ціни досягли значень 16,49-16,99 грн за літр.

Після цього цінова ситуація стабілізувалася і вартість автогазу почала знижуватися. За даними UPECO, з початку березня цього року середня ціна впала з 12,86 до 12,47 грн за літр. У 20-х числах квітня відбулося зростання гуртових цін на зріджений газ, що призвело до збільшення цін у роздрібному сегменті ринку.