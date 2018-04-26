Бенефіс електрокарів і футуристичний шок: у Пекіні відкрилося автошоу Auto China 2018 (фоторепортаж)

У цьому році на автошоу взяли участь понад 1200 компаній із 14 країн і регіонів світу.

Новинки автопрому з усього світу представили в китайській столиці на 15-му автосалоні Auto China 2018.

Як зазначають організатори, 105 автомобілів виставили на огляд широкої публіки вперше.

У цьому році в автошоу взяли участь понад 1200 компаній з 14 країн і регіонів світу. Серед них такі світові бренди, як McLaren, Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Toyota, Volkswagen, BMW, Rolls-Royce, Audi, Subaru, Mercedes-Benz, Mazda, Honda, Suzuki, Nissan та інші відомі виробники. Загальна площа експозиції склала близько 220 тис. кв. метрів. Всього на виставці можна було ознайомитися більш ніж з тисячею пасажирських, вантажних і інших автомобілів.

Одним з головних трендів цього сезону стали електромобілі. Всього представили 64 концепт-кара і 174 моделі автомобілів на нових джерелах енергії. Як змогли переконатися журналісти, Китай приділяє особливу увагу розвитку саме цієї галузі автопрому - велика частина з них, а саме 124 моделі електромобілів і гібридів, довелося на китайських виробників.

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Серед них була і новинка від китайського виробника автомобілів представницького класу Hongqi. Компанію заснували в 1958 році для розробки авто спеціально для вищого керівництва країни. В цьому році вона виставила на огляд публіки концепт електрокара E-Jing GT, а також седан Hongqi H5. Продажі останнього з них стартували в день відкриття - вартість моделі буде варіюватися від 149 до 190 тис. юанів (від $23 тис. до $30 тис.).

BMW продемонструвала новий електричний SUV Concept iX3, вихід якого на ринок запланований на 2020 рік. Серед інших новинок німецького виробника - оновлений седан M2 Competition з 3-літровим турбованим 6-цилиндоровым двигуном потужністю 410 к. с., який дозволяє йому розганятися до 100 км/год всього за 4,2 секунди. Він повинен скласти конкуренцію Audi TT і Porsche 718 Cayman.

Також на автосалоні відбулися кілька азіатських прем'єр BMW: серед них спортивні купе X2 і X4, автомобіля класу люкс Concept X7 iPerformance. Серед довгоочікуваних новинок концепт електрокара BMW i Vision Dynamics. Як повідомили розробники, для розгону до "сотні" йому необхідно лише 4 секунди, при цьому одного заряду батареї повинно вистачити на 600 км.

Mercedes-Benz провів прем'єру A-Class L Saloon: цю версію седана люкс-класу розробили спеціально для китайського ринку. Він буде виробляється на спільному підприємстві з китайським автовиробником BAIC Motor. Старт продажів призначений на другу половину цього року.

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Також марка представила 5-метровий електричний седан Mercedes Vision-Maybach Ultimate Luxury concept. Новинка забезпечена чотирма електродвигунами сумарною потужністю 550 кВт (близько 750 л. с.).

Автопром Японії представив електромобіль Honda Everus EV. Його характеристики не розкривалися, проте компанія заявила, що він вийде на ринок вже до кінця цього року.

Toyota показала в Китаї нову Corolla plug-in hybrid: збірка цієї моделі в Китаї стартує в 2019 році на спільному підприємстві з FAW ("Автомобільний завод N1"). Ще однією прем'єрою цієї марки став гібрид Toyota Levin.

Трохи виділявся серед інших концепт-карів Volvo S90 Ambience. Відмінною рисою цього тримісного авто без переднього пасажирського крісла став проектор, який передає зображення на скляну стелю. У комплекті зі звуковою і кліматичної системами це дозволить створити в салоні особливе "середовище", яка, як запевняє виробник, дасть можливість пасажирам розслабитися і відпочити.

Audi представила подовжену версію SUV Q5 L. Кросовер оснащений 2-літровим двигуном потужністю від 190 до 252 к. с. Серед інших новинок третє покоління Volkswagen Touareg, а також нова версія седана представницького класу Lexus ES.

Jaguar продемонстрував кросовер E-Pace SUV, зібраний в Китаї на спільному підприємстві з китайським виробником Cherry. Він буде поставлятися в двох модифікаціях з 2-літровим мотором потужністю в 200 і 250 л. с.