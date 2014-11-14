Південно-Західна залізниця підготувала до зими 1,4 тис. вантажних і пасажирських вагонів

Зокрема, з них до зими Південно-Західна залізниця підготувала 627 вантажних і 777 пасажирських вагонів, а також 60 одиниць снігоочисної та снігоприбиральної техніки.

Крім того, завершено підготовку до роботи в зимовий період 4473 виробничих будівель і споруд; 254 тепловозів, 275 електровозів, 329 секцій приміських електропоїздів, 30 секцій дизель-поїздів і рейкового автобуса.

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Також повідомляється, що залізничники відремонтували котельні, що працюють на електроенергії, твердому паливі та газі; теплові та електричні мережі; паропроводи; системи водопостачання, каналізації і вентиляції; енергозберігаюче обладнання.

«Для роботи у складних погодних умовах створені постійно діючі оперативні штаби на рівні Південно-Західної залізниці та дирекцій, а також аварійні бригади у Коростенській, Жмеринській, Козятинській, Київській та Конотопській дирекціях. Також розроблено комплекс заходів щодо попередження снігових заметів», - наголошує прес-служба.

На електрифікованих ділянках Південно-Західної залізниці перевірила справність 367 км контактної мережі, 17 пристроїв для механічного оббивання льоду з контактного проводу, а також справність роботи гучномовного зв'язку та відповідність нормам освітленості станцій.

Крім того, усі лікувальні установи, житлово-комунальне господарство та підрозділи Південно-Західної магістралі забезпечені електро-, тепло - і водопостачанням.

Як повідомляв УНІАН, раніше Південно-Західна залізниця повідомляла про підготовку до зими 781 пасажирського вагона.

Станом на кінець жовтня «Укрзалізниця» у рамках підготовки пасажирського і колійного господарства до роботи в зимовий період підготувала 976 км залізничних колій, а також 2,7 тис. вагонів з майже 3 тис. запланованих.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією із провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ перебуває близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця, в основному, розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.