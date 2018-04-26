Окупанти розповіли, як запускатимуть рух по Кримському мосту (фото)

Окупанти планують запускати рух на мосту поетапно. У травні 2018 року буде відкрито рух по основному ходу автодорожнього підходу.

Окупаційна влада Криму хвалиться, що автоподход до Кримського мосту з боку Тамані готовий на більше, ніж на 90%. Запуск руху передбачено поетапно.

Про це повідомляє "Керч.фм".

«Готовність об'єкта на сьогоднішній день складає в цілому понад 90%. Запуск руху передбачено поетапно. На першому етапі в травні 2018 року буде відкрито рух по основному ходу автодорожнього підходу. Готовність основного ходу на поточний момент становить 96%», - розповів начальник відділу капбудівництва.

За його словами, на фінальній стадії перебуває будівництво транспортних розв'язок та благоустрій траси.

«У завершальній стадії знаходяться роботи по влаштуванню шумозахисної та бар'єрної огорожі, облаштування, озеленення та нанесення дорожньої розмітки», – також заявив він.

На автопоходах встановлять пункти весогабаритного контролю.

Нагадаємо, під час візиту в Крим 14 березня президент Росії Володимир Путін анонсував, що автомобільний рух по Кримському мосту буде відкритий у травні поточного року, залізничний – в кінці 2019 року.