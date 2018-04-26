"Укрзалізниця" почала отримувати дизельне паливо за черговим контрактом

Переможцем у трьох тендерах ПАТ "Укрзалізниця" по 10 000 тонн кожний став ТОВ "Анвітрейд".

ТОВ "Анвітрейд", яке входить у Wexler Group, розпочало виконання зобов’язань по черговому контракту щодо поставки дизельного пального для ПАТ "Укрзалізниця".

Як повідомили у "Анвітрейд", всього буде поставлено 30 000 тонн по трьох контрактах. На даний час, для потреб ПАТ "Укрзалізниця" вже відвантажено 4000 тонн дизельного пального.

ТОВ "Анвітрейд" став переможцем у трьох тендерах ПАТ "Укрзалізниця" по 10 000 тонн з очікуваною вартістю по 296,4 мільйона гривень кожний. Пропозиції ТОВ "Анвітрейд" становили відповідно 283,9 мільйона; 277,5 мільйона та 279,0 мільйона гривень з ПДВ.

Всі закупівлі проходили із застосуванням формульного ціноутворення, яке передбачає корегування ціни в залежності від біржових котирувань нафти та нафтопродуктів, на час видання рознарядки на відвантаження від замовника – "Укрзалізниці".

За січень – квітень 2018 року ТОВ "Анвітрейд" вже на 100% виконав зобов’язання перед ПАТ "Укрзалізниця" по двом контрактам по 20 000 тонн на умовах формульного ціноутворення.

За результатами виконання першого контракту на постачання 20 000 тон дизельного пального "Укрзалізниця" зекономила майже 50 мільйонів гривень. Другий контракт на 20 000 тонн було підписано на суму 576,9 мільйона гривень, а остаточна ціна виконання становила 524,1 мільйона гривень, що призвело до економії більше ніж 52 мільйони гривень.

За словами комерційного директора ТОВ "Анвітрейд" Володимира Бойчука, повне та своєчасне виконання всіх умов договорів, підписаних з таким стратегічним партнером, як "Укрзалізниця", є одним з пріоритетів трейдера.