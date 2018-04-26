Журналіст про будівництво Кримського моста: Росія завдала удару по порту в Маріуполі, "віддячила" за "русскую весну" (відео)

Після введення Кримського мосту в експлуатацію Маріуполь зазнає збитків - до порту міста не зможуть заходити великі кораблі.

Будівництво Керченського мосту стало великим ударом по морському порту в Маріуполі.

За словами журналіста Дениса Казанського, в морпорт Маріуполя тепер не зможуть заходити великі кораблі висотою понад 33 метри, які не зможуть пройти під мостом за габаритами.

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"Через це порт, за оцінками його директора, втратить 200-300 млн грн в рік", - йдеться в його повідомленні Facebook.

"Великий збиток для міста. Втрата робочих місць, грошей, удар по бізнесу. І все це завдяки "братній Росії". На словах Кремль воює з бандерівцями та хунтою, а насправді шкодить російськомовним жителям Донбасу", - зазначив журналіст.

Казанський наголосив, що Львів від цієї морської блокади не постраждає, а от Маріуполь, де тисячі людей у 2014 році виходили на проросійські мітинги з прапорами РФ, потрапив у неприємну ситуацію. "Чудово їм Росія віддячила за "русскую весну", - підсумував він.

Нагадаємо, під час візиту в Крим 14 березня президент Росії Володимир Путін анонсував, що автомобільний рух Кримським мостом буде відкрито в травні поточного року, залізничний – в кінці 2019 року.