"Укрзалізниця" з початку року потроїла обсяг інвестицій

Наймасштабнішими інфраструктурними проектами є будівництво Бескидського тунелю, реконструкція шляхів, електрифікація напрямків Потоки - Золотнишино, Ковель - Ізов - Держкордон, збільшення пропускної здатності напрямки Пологи - Комиш-Зоря.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" в I кварталі 2018 року збільшила обсяг інвестицій у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року в три рази, - до 3,869 мільярда гривень.

Читайте також"Укрзалізниця" почала отримувати дизельне паливо за черговим контрактом

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"Обсяги капітальних інвестицій "Укрзалізниці" в першому кварталі 2018 року становили 3,869 мільярда гривень. Найбільша частина коштів – 2,43 мільярда гривень або майже 63% було спрямовано на придбання основних засобів, 524 мільйони (13,5%) - на капітальне будівництво, 497 мільйонів гривень (12,9%) - на модернізацію основних засобів, 314 мільйонів гривень (8,1%) - капітальний ремонт", - йдеться в повідомленні.

За словами в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, в першому кварталі поточного року вже перевиконано план капінвестицій на 20%.

"1,3 мільярда гривень по капітальних видатках сплатили найбільшим національним контрагентам лише в 1-му кварталі 2018. За оцінками фахівців, це 1200 робочих місць в українській економіці. Капітальні інвестиції за цей період втричі більше, ніж у першому кварталі 2017 року", - зауважив Кравцов.

У прес-службі зазначили, що наймасштабнішими інфраструктурними проектами, які реалізуються компанією, на сьогодні є будівництво Бескидського тунелю, реконструкція шляхів, електрифікація напрямків Потоки - Золотнишино, Ковель - Ізов - Держкордон, збільшення пропускної здатності напрямки Пологи - Комиш-Зоря.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кравцов заявляв, що протягом п'яти років держкомпанія планує вкласти в розвиток інфраструктури та модернізацію рухомого складу 5,864 мільярда доларів капітальних інвестицій.

Згідно з фінпланом держкомпанії, в 2018 році "Укрзалізниця" планує освоїти 26,9 мільярда гривень капітальних інвестицій, що становить 46,5% від потреби.