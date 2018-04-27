Відкриття Кримського моста: Путін може першим випробувати горезвісне "дітище" росіян

Російський президент Володимир Путін може взяти участь у церемонії відкриття руху по автомобільній частині Кримського мосту.

Президент РФ Володимир Путін може взяти участь у церемонії відкриття автомобільного руху по з'єднує Краснодарський край та Кримський півострів мосту через Керченську протоку.

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Про це повідомляє газета "Известия" з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Прес-секретар президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання "Известий", не виключив, що "по проясненню дати" Володимир Путін може взяти участь у церемонії відкриття руху по автомобільній частині Кримського мосту", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, під час візиту в Крим 14 березня президент Росії Володимир Путін анонсував, що автомобільний рух по Кримському мосту буде відкритий у травні поточного року, залізничний – в кінці 2019 року.