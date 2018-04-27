Гірше, ніж в Україні, справи йдуть лише на Кубі - там середній вік машин становить 38 років.

Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років.

Про це йдеться в сюжеті в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Якщо порівнювати з іншими країнами, то в Саудівській Аварії середній вік машин становить 3 роки, у країнах Євросоюзу - 8 років, в США - 11 років, в Росії - 12. Гірше, ніж в Україні, справи йдуть на Кубі - там середній вік машин становить 38 років.

Правозахисник Володимир Караваєв в ефірі ток-шоу заявив, що завдяки ввезенню в Україну вживаних автомобілів на "єврономерах" оновлюється автопарк країни.

"Це ж ненормальний вік! Понад 20 років. Те, що завозяться 10-річні автомобілі, насправді вони оновлюють автомобільний парк", - вважає Караваєв.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зросла кількість ДТП за участю авто на "евробляхах".