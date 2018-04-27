У Порошенка "притримують" вирішення питання з "євробляхами" в Україні - депутат (відео)

Депутат Ігор Гузь вважає, що у влади немає політичної волі вирішити проблему авто на "євробляхах".

Вирішення питання з автомобілями на іноземних номерах влада притримує до наступних президентських виборів.

Крім того, у керівництва країни немає політичної волі вирішити цю проблему. Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив народний депутат від "Народного фронту" Ігор Гузь, передає ТСН.

"Немає політичної волі зрушити це питання з мертвої точки. У першу чергу уряду, тому що, як на мене, має бути урядова пропозиція врегулювати це питання", - сказав він.

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Ігор Гузь також звинуватив Адміністрацію президента України в тому, що вона "тримає" питання з "евробляхами".

"Тримає цю тему безпосередньо Банкова, Адміністрація президента, до розгортання виборчої кампанії для того, щоб на цьому зіграти. На долях 1,5 мільйона власників автомобілів, множимо на три-чотири члени їхніх сімей, це 6-7 мільйонів виборців, жителів нашої країни", - вважає депутат.

Нагадаємо, в березні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв протягом місяця врегулювати питання розмитнення автомобілів на "єврономерах", ввезених в країну без сплати мита, якщо Верховна Рада надасть уряду відповідні повноваження.