Плата за розкіш: українці вже сплатили 21 мільйон податку за елітні авто

Цей показник майже на 30% перевищує сплату податку за аналогічний період минулого року.

Власники елітних автомобілів у січні-березні сплатили до місцевих бюджетів 21,2 млн грн транспортного податку, що на 4,8 млн грн, або майже на 30% більше показника за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України, об'єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі не старше п'яти років середньоринковою вартістю понад 375 мінімальних зарплат на 1 січня звітного року (у 2018 році - більш 1,39 млн грн).

Також в ДФС нагадали, що ставка транспортного податку становить 25 тис. грн у рік.

Довідка УНІАН. Українці в 2017 році заплатили до бюджетів 132,2 млн грн транспортного податку на елітні авто. Найчастіше громадяни платили податок за автомобілі марок Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.