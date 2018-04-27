Збій системи: компанія виграла тендер на ремонт дороги за 62 гривні

Наразі компанія просить скасувати рішення про визначення її переможцем тендеру.

Компанія ПБС виграла конкурс з капітального ремонту автодороги місцевого значення з ціною всього 62,3 гривні, але відмовляється проводити роботи, пояснюючи низьку ціну збоєм в системі подачі електрики.

Читайте такожНовий антирекорд: українська фура перевозила 202 тонни вантажу

Про це повідомляє Новое время з посиланням на державного повноваженого Антимонопольного комітету України Агію Загребельську.

За її словами, замовником на тендері було комунальне підприємство Закарпатської обласної ради Будкомплектторг, яке шукало виконавця капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення очікуваною вартістю 64,95 мільйона гривень.

"Пропозиція ПБС за результатами аукціону 62,30 гривні. Скаржник ПБС просить скасувати рішення про визначення його переможцем і зазначає, що відбулася несанкціонована адресація даних за заявленою ціною зі значенням 62,3 гривні в результаті технічного збою, викликаного стрибком напруги в мережі", - повідомила Загребельська.

За її словами, це вже другий подібний випадок за місяць.

Нагадаємо, що компанії Сокар Україна відмовили задовольнити скаргу про скасування результатів тендеру Укрзалізниці, через що паливний трейдер може втратити кілька мільйонів гривень.