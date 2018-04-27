Ремонт Шулявського мосту в Києві: журналісти показали схему об`їзних транспортних маршрутів (відео)

Зазначається, що роботи, які мають тривати 17 місяців, можуть розтягнутись на кілька років.

З першого травня у Києві буде розпочато ремонт Шулявського шляхопроводу, який обіцяють завершити за 17 місяців. Журналісти програми «ДжеДаі» проаналізували об’їздні маршрути, які підготували посадовці, аби вберегти місто від транспортного колапсу.

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У сюжеті нагадується, що рух вулицею Олександра Довженка до вулиці Вадима Гетьмана (в бік Караваєвих Дач) відбуватиметься по вулицях Антона Цедика (колишньої вулиці Ежена Потьє) та Петра Нестерова (з виїздом на проспект Перемоги), Гарматній, Виборзькій та поверненням на вул. Вадима Гетьмана.

Від вулиці Вадима Гетьмана до вул. Олександра Довженка (в бік вул. Олени Теліги) можна буде виїхати на проспект Перемоги, перетнути його за допомогою світлофора, та виїхати на вулицю Довженка. Однобічними будуть вулиці Антона Цедика (Ежена Потьє) до вул. Петра Нестерова, та звідти - в напрямку проспекту Перемоги (там також буде встановлено світлофор);

Зазначається, що серед трьох варіантів розв’язок чиновники обрали клеверну – для її будівництва потрібно буде знести цех колишнього заводу «Більшовик».

Кияни початку ремонтних робіт, традиційно, не надто раді. Журналісти в той же час, вказали, що підрядника виконання робіт ще не обрали, а торги які, вже пройшли, ще має перевірити АМКУ. Тож, цілком імовірно, що будівництво розтягнеться на кілька років.

Як повідомляв УНІАН, у столиці з 27 квітня у зв'язку з капітальним ремонтом буде частково обмежено рух на Набережному шосе, а з 1 травня почнеться підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.