Ям немає: «Укравтодор» відзвітував про ремонт траси Київ-Одеса (фото)

«Укравтодор» заявляє про ліквідацію ям і забезпечення проїзду на всій протяжності дороги Київ-Одеса в межах Київської, Черкаської, Одеської областей.

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») заявляє про ліквідацію ям і забезпечення проїзду на всій протяжності дороги М-05 Київ-Одеса в межах Київської, Черкаської, Одеської областей, повідомила прес-служба агентства.

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«Аварійний ремонт на дорозі М-05 буде завершено до 1 травня. Зараз по всій протяжності дороги М-05 у межах Київської, Черкаської, Одеської областей ліквідовано ями і забезпечено проїзд. На найбільш уражених ділянках верхній шар дорожнього покриття повністю перестилали. Найближчими днями завершиться ліквідація дрібних ям пневмоструменевим методом. По всій протяжності дороги наноситься розмітка» - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що роботи з ліквідації аварійної ямковості та деформації покриття було розпочато третього квітня і було виконано за рахунок коштів на експлуатаційне утримання.

У прес-службі також наголосили, що дорога М-05, яка є одним з основних транспортних коридорів країни, останніми роками перебуваэ не в найкращому стані.

«Основна причина такого стану дороги полягає в тому, що переважна більшість її ділянок експлуатується з наднормативними термінами і вже давно потребує капітального ремонту. Зокрема, потреба в коштах на проведення капітального ремонту на ділянці від Білої Церкви до Одеси становить 16 млрд гривень. Наразі відбувається активна фаза переговорів з ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) і ЄІБ (Європейський інвестиційний банк) про надання кредиту для проведення капітального ремонту М-05 на ділянці дороги Біла Церква - Умань (87 - 206 км) протяжністю 118,6 км» , - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв привести трасу Київ-Одеса в прийнятний стан для проїзду автотранспорту до 1 травня.

За словами Гройсмана, в середині травня буде звіт «Укравтодору» щодо всіх ділянок дорожніх робіт.

Довідка УНІАН. Автомобільна дорога державного значення М-05 Київ - Одеса є складовою частиною міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е95 Гельсінкі - Київ - Одеса - Димитровград - Алексанруполіс і має загальну протяжність 504,6 км. Траса проходить через Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську й Одеську області.