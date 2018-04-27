Кабмін призначив тимчасово виконуючого обов'язки голови Укртрансбезпеки

В. о. голови відомства став В'ячеслав Дідковський.

Кабінет міністрів України призначив першого заступника голови Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) В'ячеслава Дідковського тимчасово виконувачем обов'язків голови служби.

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Відповідне розпорядження Кабміну від 25 квітня оприлюднено на сайті уряду.

"У зв'язку з відстороненням голови Державної служби України з безпеки на транспорті Ноняка Михайла Васильовича від виконання повноважень за посадою покласти на час його відсторонення виконання обов'язків голови Держслужби з безпеки на транспорті на першого заступника голови зазначеної Служби Дідковського В'ячеслава Миколайовича», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Кабмін схвалив пропозицію міністра інфраструктури Володимира Омеляна про відсторонення від посади голови Укртрансбезпеки Михайла Ноняка.

Невдоволення міністра викликала непрозора робота служби. До того ж 6 квітня співробітники СБУ затримали чиновника Укртрансбезпеки, який вимагав від підприємця 38 тисяч доларів хабара за видачу дозволів на міжнародні вантажні перевезення, мотивуючи це "дефіцитом" відповідних бланків. За кожен оформлений документ чиновник отримував від 100 до 500 дол. за офіційної вартості бланка 49 гривень.

Ноняка було призначено головою Укртрансбезпеки 20 квітня 2016 року.